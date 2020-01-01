Muhdo Hub (DNA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Muhdo Hub (DNA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Muhdo Hub (DNA) Muhdo's AI-driven health ecosystem empowers you to stake, earn, and access tailored wellness products based on your unique genetic makeup. Why $DNA Token? Through the implementation of a Web3 based $DNA Token, the health and wellbeing services provided by Muhdo are dramatically enhanced. Muhdo is able to provide its own unique framework on the Web3 layer to create a secure and improved experience for Muhdo Hub users. Turn Health in to Wealth In addition to the health benefits that the $DNA Token provides through the user experience, the $DNA Token also provides opportunities for extended user rewards. Muhdo App users, at their discretion, are able to anonymously offer their individual data for research in exchange for $DNA Token rewards. This Data Mining feature further opens the pathway to revenue share. Muhdo Earn Muhdo Earn is an exciting feature that provides $DNA Token users the opportunity to earn a share of revenue generated by Muhdo through a staking pool. Muhdo users are able to stake their $DNA Tokens that they have earned to periodically receive even more $DNA Tokens for use in the Muhdo Ecosystem. The Muhdo User Experience A Muhdo user is onboarded through the Muhdo Hub and is encouraged to perform a DNA or epigenetic test to receive specific information about their own health and DNA. This unique data is utilized in the Muhdo Hub to make informed decisions to improve their health. By using the Muhdo App, rewards in the form of the $DNA Token can be earned and redeemed for health products recommended and provided by Muhdo based on the user's specific requirements. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.muhdohub.xyz/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.muhdohub.com/ Αγοράστε DNA τώρα!

Muhdo Hub (DNA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Muhdo Hub (DNA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Συνολική προμήθεια: $ 4.79B $ 4.79B $ 4.79B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.77B $ 1.77B $ 1.77B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 5.54M $ 5.54M $ 5.54M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.088083 $ 0.088083 $ 0.088083 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00112347 $ 0.00112347 $ 0.00112347 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00115861 $ 0.00115861 $ 0.00115861 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Muhdo Hub (DNA)

Tokenomics Muhdo Hub (DNA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Muhdo Hub (DNA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DNA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DNA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DNA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DNA token!

Πρόβλεψη Τιμής DNA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DNA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DNA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του DNA Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!