Mubarakah (MUBARAKAH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.01080484$ 0.01080484 $ 0.01080484 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.21% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.85% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.30% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.30%

Mubarakah (MUBARAKAH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MUBARAKAH μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MUBARAKAH είναι $ 0.01080484, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MUBARAKAH έχει αλλάξει κατά -0.21% την τελευταία ώρα, -3.85% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.30% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mubarakah (MUBARAKAH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 613.23K$ 613.23K $ 613.23K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 613.23K$ 613.23K $ 613.23K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mubarakah είναι $ 613.23K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MUBARAKAH είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 613.23K