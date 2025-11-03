ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Mr Puggles είναι 0.00001211 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PUGGLES σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PUGGLES εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το PUGGLES

Πληροφορίες Τιμής PUGGLES

Τι είναι το PUGGLES

Επίσημος Ιστότοπος PUGGLES

Tokenomics PUGGLES

Προβλέψεις Τιμών PUGGLES

Mr Puggles Λογότ.

Mr Puggles Τιμή (PUGGLES)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 PUGGLES σε USD

-0.90%1D
Mr Puggles (PUGGLES) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:55:43 (UTC+8)

Mr Puggles (PUGGLES) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00001207
Κατώτ. 24H
$ 0.0000123
Υψηλ. 24H

$ 0.00001207
$ 0.0000123
$ 0.00017366
$ 0.00001104
+0.24%

-0.91%

-2.99%

-2.99%

Mr Puggles (PUGGLES) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001211. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PUGGLES μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001207 και ενός υψηλού $ 0.0000123, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PUGGLES είναι $ 0.00017366, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001104.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PUGGLES έχει αλλάξει κατά +0.24% την τελευταία ώρα, -0.91% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.99% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mr Puggles (PUGGLES) Πληροφορίες αγοράς

$ 12.10K
--
$ 12.10K
1.00B
1,000,000,000.0
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mr Puggles είναι $ 12.10K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PUGGLES είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 12.10K

Mr Puggles (PUGGLES) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Mr Puggles σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Mr Puggles σε USD ήταν $ -0.0000069775.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Mr Puggles σε USD ήταν $ -0.0000101301.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Mr Puggles σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-0.91%
30 ημέρες$ -0.0000069775-57.61%
60 Ημέρες$ -0.0000101301-83.65%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Mr Puggles (PUGGLES)

Mr. Puggles isn’t just another cool dog on Base — he’s a symbol of the perfect blend between tradition and the evolving future of digital culture. With his timeless sense of style and a playful wink that says, “Let’s do this,” Mr. Puggles represents both trust and forward-thinking innovation in the crypto space.

More than just a mascot, he’s a character that brings people together. He connects the old-school charm of loyalty and confidence with the new wave of decentralized tech, memes, and community-driven energy.

Whether you’re just beginning your crypto journey or you’re a seasoned holder with years in the game, Mr. Puggles welcomes you into a growing community on Base — one that’s not only passionate but is actively redefining what it means to be bullish in this new digital frontier.

Mr. Puggles isn’t just leading a project. He’s leading a movement.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Mr Puggles (PUGGLES) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Mr Puggles Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Mr Puggles (PUGGLES) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Mr Puggles (PUGGLES) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Mr Puggles.

Ελέγξτε την Mr Puggles πρόβλεψη τιμής τώρα!

PUGGLES σε Τοπικά Νομίσματα

Mr Puggles (PUGGLES) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Mr Puggles (PUGGLES) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του PUGGLES token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Mr Puggles (PUGGLES)

Πόσο αξίζει το Mr Puggles (PUGGLES) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή PUGGLES στο USD είναι 0.00001211 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή PUGGLES σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του PUGGLES σε USD είναι $ 0.00001211. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Mr Puggles;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το PUGGLES είναι $ 12.10K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PUGGLES;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PUGGLES είναι 1.00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του PUGGLES;
Το PUGGLES πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00017366 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του PUGGLES;
Το PUGGLES είχε τιμή ATL ύψους 0.00001104 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του PUGGLES;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το PUGGLES είναι -- USD.
Θα ανέβει το PUGGLES υψηλότερα φέτος;
Το PUGGLES μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την PUGGLES πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:55:43 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

