Mr Puggles (PUGGLES) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001207 $ 0.00001207 $ 0.00001207 Κατώτ. 24H $ 0.0000123 $ 0.0000123 $ 0.0000123 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001207$ 0.00001207 $ 0.00001207 Υψηλ. 24H $ 0.0000123$ 0.0000123 $ 0.0000123 Υψηλή συνέχεια $ 0.00017366$ 0.00017366 $ 0.00017366 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001104$ 0.00001104 $ 0.00001104 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.24% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.91% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.99% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.99%

Mr Puggles (PUGGLES) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001211. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PUGGLES μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001207 και ενός υψηλού $ 0.0000123, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PUGGLES είναι $ 0.00017366, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001104.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PUGGLES έχει αλλάξει κατά +0.24% την τελευταία ώρα, -0.91% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.99% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mr Puggles (PUGGLES) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 12.10K$ 12.10K $ 12.10K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 12.10K$ 12.10K $ 12.10K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mr Puggles είναι $ 12.10K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PUGGLES είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 12.10K