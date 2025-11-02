ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Mozaic είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MOZ σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MOZ εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Mozaic είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MOZ σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MOZ εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το MOZ

Πληροφορίες Τιμής MOZ

Τι είναι το MOZ

Whitepaper MOZ

Επίσημος Ιστότοπος MOZ

Tokenomics MOZ

Προβλέψεις Τιμών MOZ

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Mozaic Λογότ.

Mozaic Τιμή (MOZ)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 MOZ σε USD

$0.00030158
$0.00030158$0.00030158
-4.40%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Mozaic (MOZ) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:59:03 (UTC+8)

Mozaic (MOZ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.207574
$ 0.207574$ 0.207574

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-4.40%

-4.47%

-4.47%

Mozaic (MOZ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MOZ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MOZ είναι $ 0.207574, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MOZ έχει αλλάξει κατά +0.14% την τελευταία ώρα, -4.40% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.47% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mozaic (MOZ) Πληροφορίες αγοράς

$ 45.40K
$ 45.40K$ 45.40K

--
----

$ 225.96K
$ 225.96K$ 225.96K

150.52M
150.52M 150.52M

749,226,547.2474781
749,226,547.2474781 749,226,547.2474781

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mozaic είναι $ 45.40K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MOZ είναι 150.52M, με συνολική προσφορά 749226547.2474781. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 225.96K

Mozaic (MOZ) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Mozaic σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Mozaic σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Mozaic σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Mozaic σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-4.40%
30 ημέρες$ 0-52.89%
60 Ημέρες$ 0+94.64%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Mozaic (MOZ)

What is the project about? Automatic, omnichain yield farming.

Mozaic provides AI-optimized yield and liquidity strategies, powered by LayerZero.

What makes your project unique? Mozaic is unique as it allows users with little to no DeFi knowledge to capture complex yield strategies. Mozaic’s AI, Archimedes has one objective: To save users time and maximize their profitability. The AI does this by removing the indecisions involved with yield farming compounding and rebalancing assets to the highest APY farms every hour.

History of your project. Mozaic was brought to life in Sydney, Australia from a team of both quantitative and proprietary traders. ‘Automatic yield farming’ was coined amongst the team during 2021-22. The core team partnered with AI/ML experts from Silicon Valley to then create the AI, Archimedes.

What’s next for your project? Mozaic plans to release a many different ecosystem and chain driven vault strategies. The protocol is also set to continue the optimization of its AI/ML to continue to expand the offering of yield to its users.

Additionally, the MozaicDAO will also be established to move towards the decentralization of the protocol.

What can your token be used for? The MOZ token will be used for governing all decisions of the protocol and to direct the DAO treasury throughout the protocol and crypto ecosystem to create a sustainable protocol in the long-term.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Mozaic Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Mozaic (MOZ) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Mozaic (MOZ) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Mozaic.

Ελέγξτε την Mozaic πρόβλεψη τιμής τώρα!

MOZ σε Τοπικά Νομίσματα

Mozaic (MOZ) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Mozaic (MOZ) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MOZ token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Mozaic (MOZ)

Πόσο αξίζει το Mozaic (MOZ) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MOZ στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MOZ σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MOZ σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Mozaic;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MOZ είναι $ 45.40K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MOZ;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MOZ είναι 150.52M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MOZ;
Το MOZ πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.207574 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MOZ;
Το MOZ είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MOZ;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MOZ είναι -- USD.
Θα ανέβει το MOZ υψηλότερα φέτος;
Το MOZ μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MOZ πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:59:03 (UTC+8)

Mozaic (MOZ) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,576.64
$110,576.64$110,576.64

+0.26%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,869.64
$3,869.64$3,869.64

-0.66%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02961
$0.02961$0.02961

-1.46%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.16
$185.16$185.16

-0.67%

UCN Λογότ.

UCN

UCN

$1,454.25
$1,454.25$1,454.25

+0.27%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,576.64
$110,576.64$110,576.64

+0.26%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,869.64
$3,869.64$3,869.64

-0.66%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.16
$185.16$185.16

-0.67%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$93.56
$93.56$93.56

+31.94%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5278
$2.5278$2.5278

+1.07%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.8272
$0.8272$0.8272

+1,554.40%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05558
$0.05558$0.05558

+177.90%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08580
$0.08580$0.08580

+1.71%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.8272
$0.8272$0.8272

+1,554.40%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0050021
$0.0050021$0.0050021

+145.23%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000009
$0.000000000000000000000009$0.000000000000000000000009

+80.00%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.479320
$2.479320$2.479320

+72.74%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06716
$0.06716$0.06716

+54.17%