Mozaic (MOZ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.207574$ 0.207574 $ 0.207574 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.14% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.40% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.47%

Mozaic (MOZ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MOZ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MOZ είναι $ 0.207574, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MOZ έχει αλλάξει κατά +0.14% την τελευταία ώρα, -4.40% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.47% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mozaic (MOZ) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 45.40K$ 45.40K $ 45.40K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 225.96K$ 225.96K $ 225.96K Προμήθεια Κυκλοφορίας 150.52M 150.52M 150.52M Συνολικός Όγκος 749,226,547.2474781 749,226,547.2474781 749,226,547.2474781

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mozaic είναι $ 45.40K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MOZ είναι 150.52M, με συνολική προσφορά 749226547.2474781. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 225.96K