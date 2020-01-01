MoveZ (MOVEZ) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το MoveZ (MOVEZ), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες MoveZ (MOVEZ) MoveZ brings the next generation of fitness combined with Web3 technology! MoveZ offers a unique earn capability that encourages users around the globe to embrace a healthier lifestyle and give new meaning to ""move-to-earn"" with NFT boosters and loads of other remarkable features! MoveZers have many innovative ways of being rewarded with tokens that can be directly traded for a wide array of benefits! Some of these being goods/services within the app and in real life, exchanging #MOVEZ tokens for profit, and much, much more! Fueled by your ambitions and the latest Web3 technology, MoveZ is powering a fitness revolution — and you’re part of it! Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.movez.me/ Αγοράστε MOVEZ τώρα!

MoveZ (MOVEZ) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για MoveZ (MOVEZ), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 9.11K $ 9.11K $ 9.11K Συνολική προμήθεια: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 390.00M $ 390.00M $ 390.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 116.76K $ 116.76K $ 116.76K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.04790956 $ 0.04790956 $ 0.04790956 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή MoveZ (MOVEZ)

Tokenomics MoveZ (MOVEZ): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του MoveZ (MOVEZ) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MOVEZ token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MOVEZ token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MOVEZ, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MOVEZ token!

Πρόβλεψη Τιμής MOVEZ Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MOVEZ; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MOVEZ συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του MOVEZ Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!