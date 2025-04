Τι είναι Motoko (MOTOKO)

MOTOKO AI Coin is the native token powering Motoko, the first autonomous NFT Agent on The Major platform. Holders of Motoko Agent Coins can chat 1:1 with Motoko, have governance rights, and a stake in Motoko’s digital evolution as she grows, collaborates, and operates independently. By participating, users shape the future of decentralized agents, transforming NFTs from static assets into dynamic, self-sustaining entities​.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Motoko (MOTOKO) Πόρος Whitepaper Επίσημος ιστότοπος