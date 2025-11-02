MOTO (MOTO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00127671 $ 0.00127671 $ 0.00127671 Κατώτ. 24H $ 0.00148027 $ 0.00148027 $ 0.00148027 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00127671$ 0.00127671 $ 0.00127671 Υψηλ. 24H $ 0.00148027$ 0.00148027 $ 0.00148027 Υψηλή συνέχεια $ 0.00592703$ 0.00592703 $ 0.00592703 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0003813$ 0.0003813 $ 0.0003813 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.75% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.78% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -32.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -32.25%

MOTO (MOTO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00137733. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MOTO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00127671 και ενός υψηλού $ 0.00148027, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MOTO είναι $ 0.00592703, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0003813.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MOTO έχει αλλάξει κατά +0.75% την τελευταία ώρα, -5.78% τις τελευταίες 24 ώρες και -32.25% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MOTO (MOTO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MOTO είναι $ 1.36M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MOTO είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.36M