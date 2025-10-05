Most Holders Ever (GATHA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000728 $ 0.00000728 $ 0.00000728 Κατώτ. 24H $ 0.00000733 $ 0.00000733 $ 0.00000733 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000728$ 0.00000728 $ 0.00000728 Υψηλ. 24H $ 0.00000733$ 0.00000733 $ 0.00000733 Υψηλή συνέχεια $ 0.0000757$ 0.0000757 $ 0.0000757 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000512$ 0.00000512 $ 0.00000512 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.71% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.71% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +9.98% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +9.98%

Most Holders Ever (GATHA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000727. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GATHA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000728 και ενός υψηλού $ 0.00000733, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GATHA είναι $ 0.0000757, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000512.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GATHA έχει αλλάξει κατά -0.71% την τελευταία ώρα, -0.71% τις τελευταίες 24 ώρες και +9.98% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Most Holders Ever (GATHA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.25K$ 7.25K $ 7.25K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.25K$ 7.25K $ 7.25K Προμήθεια Κυκλοφορίας 997.88M 997.88M 997.88M Συνολικός Όγκος 997,878,554.876499 997,878,554.876499 997,878,554.876499

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Most Holders Ever είναι $ 7.25K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GATHA είναι 997.88M, με συνολική προσφορά 997878554.876499. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.25K