Η σημερινή ζωντανή τιμή Most Holders Ever είναι 0.00000727 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο GATHA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής GATHA εύκολα στη MEXC τώρα.

Most Holders Ever (GATHA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:48:08 (UTC+8)

Most Holders Ever (GATHA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00000728
$ 0.00000728$ 0.00000728
Κατώτ. 24H
$ 0.00000733
$ 0.00000733$ 0.00000733
Υψηλ. 24H

$ 0.00000728
$ 0.00000728$ 0.00000728

$ 0.00000733
$ 0.00000733$ 0.00000733

$ 0.0000757
$ 0.0000757$ 0.0000757

$ 0.00000512
$ 0.00000512$ 0.00000512

-0.71%

-0.71%

+9.98%

+9.98%

Most Holders Ever (GATHA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000727. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GATHA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000728 και ενός υψηλού $ 0.00000733, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GATHA είναι $ 0.0000757, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000512.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GATHA έχει αλλάξει κατά -0.71% την τελευταία ώρα, -0.71% τις τελευταίες 24 ώρες και +9.98% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Most Holders Ever (GATHA) Πληροφορίες αγοράς

$ 7.25K
$ 7.25K$ 7.25K

----

$ 7.25K
$ 7.25K$ 7.25K

997.88M
997.88M 997.88M

997,878,554.876499
997,878,554.876499 997,878,554.876499

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Most Holders Ever είναι $ 7.25K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GATHA είναι 997.88M, με συνολική προσφορά 997878554.876499. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.25K

Most Holders Ever (GATHA) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Most Holders Ever σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Most Holders Ever σε USD ήταν $ +0.0000007792.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Most Holders Ever σε USD ήταν $ +0.0000025728.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Most Holders Ever σε USD ήταν $ +0.000000388122659594665.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-0.71%
30 ημέρες$ +0.0000007792+10.72%
60 Ημέρες$ +0.0000025728+35.39%
90 Ημέρες$ +0.000000388122659594665+5.64%

Τι είναι Most Holders Ever (GATHA)

The mission is simple: become the token with the most holders.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Most Holders Ever (GATHA) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Most Holders Ever Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Most Holders Ever (GATHA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Most Holders Ever (GATHA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Most Holders Ever.

Ελέγξτε την Most Holders Ever πρόβλεψη τιμής τώρα!

GATHA σε Τοπικά Νομίσματα

Most Holders Ever (GATHA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Most Holders Ever (GATHA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του GATHA token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Most Holders Ever (GATHA)

Πόσο αξίζει το Most Holders Ever (GATHA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή GATHA στο USD είναι 0.00000727 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή GATHA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του GATHA σε USD είναι $ 0.00000727. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Most Holders Ever;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το GATHA είναι $ 7.25K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GATHA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GATHA είναι 997.88M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του GATHA;
Το GATHA πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.0000757 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του GATHA;
Το GATHA είχε τιμή ATL ύψους 0.00000512 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του GATHA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το GATHA είναι -- USD.
Θα ανέβει το GATHA υψηλότερα φέτος;
Το GATHA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την GATHA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:48:08 (UTC+8)

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.