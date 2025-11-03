Mortgage Coin (MORTGAGE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.08%

Mortgage Coin (MORTGAGE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MORTGAGE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MORTGAGE είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MORTGAGE έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, -0.26% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.08% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mortgage Coin (MORTGAGE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 17.10K$ 17.10K $ 17.10K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 17.10K$ 17.10K $ 17.10K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.34M 999.34M 999.34M Συνολικός Όγκος 999,340,069.23256 999,340,069.23256 999,340,069.23256

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mortgage Coin είναι $ 17.10K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MORTGAGE είναι 999.34M, με συνολική προσφορά 999340069.23256. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 17.10K