Morpho MAI (MMAI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Morpho MAI (MMAI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Morpho MAI (MMAI) The Morpho MAI vault supplies MAI into various collateral markets in the Base ecosystem. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk. Επίσημη ιστοσελίδα: https://app.morpho.org/vault Αγοράστε MMAI τώρα!

Morpho MAI (MMAI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Morpho MAI (MMAI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 146.24K $ 146.24K $ 146.24K Συνολική προμήθεια: $ 144.92K $ 144.92K $ 144.92K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 144.92K $ 144.92K $ 144.92K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 146.24K $ 146.24K $ 146.24K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.036 $ 1.036 $ 1.036 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.987454 $ 0.987454 $ 0.987454 Τρέχουσα τιμή: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Morpho MAI (MMAI)

Tokenomics Morpho MAI (MMAI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Morpho MAI (MMAI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MMAI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MMAI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MMAI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MMAI token!

