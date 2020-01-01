moonthat coin (MOONTHAT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το moonthat coin (MOONTHAT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες moonthat coin (MOONTHAT) Our mission is simple yet powerful: "Moon that!" This phrase embodies the heart of our vibrant and loving community. We are united by a shared vision to uplift and empower everyone to achieve their fullest potential. At the core of who we are is a desire to see every individual succeed, no matter their background, goals, or challenges. Together, we are committed to building a world where positivity reigns, and dreams come true. We firmly believe that optimism and good vibes can change lives, and we work tirelessly to spread that energy far and wide. Every interaction, message, and action is rooted in kindness and encouragement, creating a ripple effect of hope and inspiration. Through our signature phrase—"Moon that!"—we aim to remind everyone to dream big, take bold steps, and never let fear or doubt hold them back. This is more than just words; it's a call to action, a way of life, and a mantra for success. "Moon that!" is more than a phrase—it's a movement. It's about looking at every challenge as an opportunity to rise higher. It's about refusing to settle for less than what you deserve and striving for greatness in every aspect of life. When you say "Moon that!" you're declaring your commitment to pursuing your passions, supporting others in their journeys, and believing in the power of a united community. Our community is a safe space for people from all walks of life to come together, share their dreams, and find the support they need to make those dreams a reality. Whether you're reaching for personal goals, professional success, or simply looking for motivation to keep going, you'll find it here. Together, we celebrate victories big and small, learn from setbacks, and cheer each other on every step of the way. So let's take this journey together, lifting each other up and spreading positivity wherever we go. Let's embrace the power of optimism and the strength of a supportive community. Let's dream, create, and achieve—together. And most importantly, let's always remember to "Moon that!" Now is the time to rise above and make great things happen. Let's join forces, share our light, and MOON THAT! Επίσημη ιστοσελίδα: https://moonthat.world/

moonthat coin (MOONTHAT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για moonthat coin (MOONTHAT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 11.56K $ 11.56K $ 11.56K Συνολική προμήθεια: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 11.56K $ 11.56K $ 11.56K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00105402 $ 0.00105402 $ 0.00105402 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0

Tokenomics moonthat coin (MOONTHAT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του moonthat coin (MOONTHAT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MOONTHAT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MOONTHAT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

