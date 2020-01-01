Moonland Metaverse Token (MTK) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Moonland Metaverse Token (MTK), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Moonland Metaverse Token (MTK) Moonland is a web3 game which combines the quality, fun and engagement of web2 games with the power of blockchain. MTK will allow players to participate in a decentralized economy inside the galactic marketplace, this will greatly enhance gamers experience by allowing them to trade their in-game items with other participants in the game. The goal for the MTK token is to allow anyone to buy, sell, items, weapons, skins, land, spaceships, spare parts, energy, pets, etc. Moonland itself is built on unreal engine 5, which means we aimed for quality above all, the music, sound design has been completely built from scratch and customized for each experience inside of Moonland. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.moonlandmeta.com Αγοράστε MTK τώρα!

Moonland Metaverse Token (MTK) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Moonland Metaverse Token (MTK), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 10.50K $ 10.50K $ 10.50K Συνολική προμήθεια: $ 634.57M $ 634.57M $ 634.57M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 58.33M $ 58.33M $ 58.33M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 114.22K $ 114.22K $ 114.22K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00227936 $ 0.00227936 $ 0.00227936 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00001576 $ 0.00001576 $ 0.00001576 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00018 $ 0.00018 $ 0.00018 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Moonland Metaverse Token (MTK)

Tokenomics Moonland Metaverse Token (MTK): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Moonland Metaverse Token (MTK) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MTK token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MTK token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MTK, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MTK token!

