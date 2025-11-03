MOONDOGE (MOONDOGE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00004746 $ 0.00004746 $ 0.00004746 Κατώτ. 24H $ 0.00005043 $ 0.00005043 $ 0.00005043 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00004746$ 0.00004746 $ 0.00004746 Υψηλ. 24H $ 0.00005043$ 0.00005043 $ 0.00005043 Υψηλή συνέχεια $ 0.01037486$ 0.01037486 $ 0.01037486 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00004746$ 0.00004746 $ 0.00004746 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.52% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.36% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.36%

MOONDOGE (MOONDOGE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0000477. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MOONDOGE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00004746 και ενός υψηλού $ 0.00005043, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MOONDOGE είναι $ 0.01037486, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00004746.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MOONDOGE έχει αλλάξει κατά +0.52% την τελευταία ώρα, -4.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.36% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MOONDOGE (MOONDOGE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 47.53K$ 47.53K $ 47.53K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 47.53K$ 47.53K $ 47.53K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.99M 998.99M 998.99M Συνολικός Όγκος 998,986,171.025858 998,986,171.025858 998,986,171.025858

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MOONDOGE είναι $ 47.53K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MOONDOGE είναι 998.99M, με συνολική προσφορά 998986171.025858. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 47.53K