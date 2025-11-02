Moona Lisa (MOONA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00913512$ 0.00913512 $ 0.00913512 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00007325$ 0.00007325 $ 0.00007325 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.28% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.28%

Moona Lisa (MOONA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00007517. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MOONA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MOONA είναι $ 0.00913512, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00007325.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MOONA έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -12.28% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Moona Lisa (MOONA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 75.17K$ 75.17K $ 75.17K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 75.17K$ 75.17K $ 75.17K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M 1000.00M 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,996,574.276428 999,996,574.276428 999,996,574.276428

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Moona Lisa είναι $ 75.17K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MOONA είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999996574.276428. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 75.17K