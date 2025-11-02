ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Moon Rocks είναι 0.00072937 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MROCKS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MROCKS εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το MROCKS

Πληροφορίες Τιμής MROCKS

Τι είναι το MROCKS

Whitepaper MROCKS

Επίσημος Ιστότοπος MROCKS

Tokenomics MROCKS

Προβλέψεις Τιμών MROCKS

Moon Rocks Λογότ.

Moon Rocks Τιμή (MROCKS)

Live Τιμή 1 MROCKS σε USD

$0.000731
-7.50%1D
mexc
USD
Moon Rocks (MROCKS) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:58:25 (UTC+8)

Moon Rocks (MROCKS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00065855
Κατώτ. 24H
$ 0.0007935
Υψηλ. 24H

$ 0.00065855
$ 0.0007935
$ 0.00798221
$ 0.00065855
-0.66%

-8.08%

-27.22%

-27.22%

Moon Rocks (MROCKS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00072937. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MROCKS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00065855 και ενός υψηλού $ 0.0007935, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MROCKS είναι $ 0.00798221, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00065855.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MROCKS έχει αλλάξει κατά -0.66% την τελευταία ώρα, -8.08% τις τελευταίες 24 ώρες και -27.22% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Moon Rocks (MROCKS) Πληροφορίες αγοράς

$ 727.37K
--
$ 727.37K
1000.00M
999,995,285.9432918
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Moon Rocks είναι $ 727.37K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MROCKS είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999995285.9432918. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 727.37K

Moon Rocks (MROCKS) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Moon Rocks σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Moon Rocks σε USD ήταν $ -0.0004676381.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Moon Rocks σε USD ήταν $ -0.0006504521.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Moon Rocks σε USD ήταν $ -0.0009470794695959517.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-8.08%
30 ημέρες$ -0.0004676381-64.11%
60 Ημέρες$ -0.0006504521-89.18%
90 Ημέρες$ -0.0009470794695959517-56.49%

Τι είναι Moon Rocks (MROCKS)

Moonsters is the first ever animated 404 in ALL of crypto, blending ultra HQ animated NFT art with a Solana token and never before seen RWAs. The ecosystem consist of 10,000 animated Hybrid NFTs on the Solana blockchain, conversion pool, token, P2E game, RWA’s such as the Moonsters stage bus & monster truck, Meteora Stake2Earn pool, HQ merch & much more. Moonsters is constantly doing the undone in the Web3 & Web2 space.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Moon Rocks (MROCKS) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Moon Rocks Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Moon Rocks (MROCKS) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Moon Rocks (MROCKS) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Moon Rocks.

Ελέγξτε την Moon Rocks πρόβλεψη τιμής τώρα!

MROCKS σε Τοπικά Νομίσματα

Moon Rocks (MROCKS) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Moon Rocks (MROCKS) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MROCKS token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Moon Rocks (MROCKS)

Πόσο αξίζει το Moon Rocks (MROCKS) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MROCKS στο USD είναι 0.00072937 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MROCKS σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MROCKS σε USD είναι $ 0.00072937. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Moon Rocks;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MROCKS είναι $ 727.37K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MROCKS;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MROCKS είναι 1000.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MROCKS;
Το MROCKS πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00798221 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MROCKS;
Το MROCKS είχε τιμή ATL ύψους 0.00065855 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MROCKS;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MROCKS είναι -- USD.
Θα ανέβει το MROCKS υψηλότερα φέτος;
Το MROCKS μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MROCKS πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Moon Rocks (MROCKS) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

$110,556.79
$3,869.40
$0.02961
$185.13
$1,454.25
$110,556.79
$3,869.40
$185.13
$93.82
$2.5280
$0.00000
$0.00000
$0.8300
$0.05558
$0.08580
$0.8300
$0.0050021
$0.000000000000000000000009
$2.478684
$0.06700
