"MoonDAO's mission is to decentralize access to space. MoonDAO represents a decentralized, international, inclusive, and transparent approach to space exploration. As part of MoonDAOs mission, we will send MoonDAO members to space and beyond, as well as fund space research and further humanities exploration of the unknown! Our governance token, MOONEY, is used for decentralized community governance and gives its owners voting rights in directing the decisions made by MoonDAO. There is a fixed supply of MOONEY." Επίσημη ιστοσελίδα: https://moondao.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://moondao.com/docs/introduction

Moon DAO (MOONEY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Moon DAO (MOONEY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 2.62B $ 2.62B $ 2.62B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.089878 $ 0.089878 $ 0.089878 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00017005 $ 0.00017005 $ 0.00017005 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00040145 $ 0.00040145 $ 0.00040145 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Moon DAO (MOONEY)

Tokenomics Moon DAO (MOONEY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Moon DAO (MOONEY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MOONEY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MOONEY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

