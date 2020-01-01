MOO MOO (MOOMOO) Tokenomics
Welcome to the world of MOO MOO.
MOO MOO is not just a memecoin; it’s a revolution in the meme economy. built on the Aptos blockchain,
Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL!
we believe in the power of memes, the strength of community, and the excitement of the crypto world. Our mission is to create a fun and engaging ecosystem where every holder is part of the pack. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer eager to join the latest trend, MOO MOO offers an accessible and rewarding experience.
MOO MOO (MOOMOO) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για MOO MOO (MOOMOO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Tokenomics MOO MOO (MOOMOO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του MOO MOO (MOOMOO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός MOOMOO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα MOOMOO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MOOMOO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MOOMOO token!
