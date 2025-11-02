Monkey The Picasso (MONKEY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.0055935$ 0.0055935 $ 0.0055935 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.50% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +4.96% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.28% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.28%

Monkey The Picasso (MONKEY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MONKEY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MONKEY είναι $ 0.0055935, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MONKEY έχει αλλάξει κατά -0.50% την τελευταία ώρα, +4.96% τις τελευταίες 24 ώρες και -17.28% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Monkey The Picasso (MONKEY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 21.16K$ 21.16K $ 21.16K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 21.83K$ 21.83K $ 21.83K Προμήθεια Κυκλοφορίας 949.82M 949.82M 949.82M Συνολικός Όγκος 979,689,680.342343 979,689,680.342343 979,689,680.342343

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Monkey The Picasso είναι $ 21.16K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MONKEY είναι 949.82M, με συνολική προσφορά 979689680.342343. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 21.83K