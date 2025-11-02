Monke Phone (MONKEPHONE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00006453 $ 0.00006453 $ 0.00006453 Κατώτ. 24H $ 0.00007741 $ 0.00007741 $ 0.00007741 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00006453$ 0.00006453 $ 0.00006453 Υψηλ. 24H $ 0.00007741$ 0.00007741 $ 0.00007741 Υψηλή συνέχεια $ 0.00176224$ 0.00176224 $ 0.00176224 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00006453$ 0.00006453 $ 0.00006453 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -7.65% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -29.34% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -29.34%

Monke Phone (MONKEPHONE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00006545. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MONKEPHONE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00006453 και ενός υψηλού $ 0.00007741, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MONKEPHONE είναι $ 0.00176224, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00006453.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MONKEPHONE έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, -7.65% τις τελευταίες 24 ώρες και -29.34% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Monke Phone (MONKEPHONE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 65.40K$ 65.40K $ 65.40K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 65.40K$ 65.40K $ 65.40K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.41M 999.41M 999.41M Συνολικός Όγκος 999,405,484.370637 999,405,484.370637 999,405,484.370637

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Monke Phone είναι $ 65.40K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MONKEPHONE είναι 999.41M, με συνολική προσφορά 999405484.370637. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 65.40K