Money Printer (MONEY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.78% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -16.64% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -21.37% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -21.37%

Money Printer (MONEY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MONEY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MONEY είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MONEY έχει αλλάξει κατά -1.78% την τελευταία ώρα, -16.64% τις τελευταίες 24 ώρες και -21.37% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Money Printer (MONEY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 125.61K$ 125.61K $ 125.61K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 125.61K$ 125.61K $ 125.61K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.52M 999.52M 999.52M Συνολικός Όγκος 999,511,017.655553 999,511,017.655553 999,511,017.655553

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Money Printer είναι $ 125.61K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MONEY είναι 999.52M, με συνολική προσφορά 999511017.655553. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 125.61K