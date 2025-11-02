ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Money Printer είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MONEY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MONEY εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το MONEY

Πληροφορίες Τιμής MONEY

Τι είναι το MONEY

Επίσημος Ιστότοπος MONEY

Tokenomics MONEY

Προβλέψεις Τιμών MONEY

Money Printer Λογότ.

Money Printer Τιμή (MONEY)

Live Τιμή 1 MONEY σε USD

$0.00012567
-16.60%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους.
USD
Money Printer (MONEY) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:57:49 (UTC+8)

Money Printer (MONEY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-1.78%

-16.64%

-21.37%

-21.37%

Money Printer (MONEY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MONEY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MONEY είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MONEY έχει αλλάξει κατά -1.78% την τελευταία ώρα, -16.64% τις τελευταίες 24 ώρες και -21.37% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Money Printer (MONEY) Πληροφορίες αγοράς

$ 125.61K
--
$ 125.61K
999.52M
999,511,017.655553
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Money Printer είναι $ 125.61K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MONEY είναι 999.52M, με συνολική προσφορά 999511017.655553. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 125.61K

Money Printer (MONEY) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Money Printer σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Money Printer σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Money Printer σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Money Printer σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-16.64%
30 ημέρες$ 0-41.42%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Money Printer (MONEY)

$MONEY is the meme of 2025. Built for the era of endless printing, it flips the system on its head. Every time they fire up the presses, the chart moves. Fiat loses value — $MONEY gains momentum. They print paper, we mint power.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Money Printer (MONEY) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Money Printer Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Money Printer (MONEY) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Money Printer (MONEY) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Money Printer.

Ελέγξτε την Money Printer πρόβλεψη τιμής τώρα!

MONEY σε Τοπικά Νομίσματα

Money Printer (MONEY) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Money Printer (MONEY) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MONEY token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Money Printer (MONEY)

Πόσο αξίζει το Money Printer (MONEY) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MONEY στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MONEY σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MONEY σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Money Printer;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MONEY είναι $ 125.61K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MONEY;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MONEY είναι 999.52M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MONEY;
Το MONEY πέτυχε τιμή ATH ύψους 0 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MONEY;
Το MONEY είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MONEY;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MONEY είναι -- USD.
Θα ανέβει το MONEY υψηλότερα φέτος;
Το MONEY μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MONEY πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Money Printer (MONEY) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

