Πληροφορίες Mobster (MOB) Mobster is a meme/defi/nft Token build on Binance Smart Chain Platform that flawlessly blends the iconic fashion of the 70's with contemporary allure, creating a token with an air of power and success. Standing out from ordinary meme coins, Mobster introduces a unique badge of honor, symbolising strength and a no~nonsense attitude. Mobster (MOB) comes in front when talks about unique ! to be different from the regular meme coins in the definition of a Token for Grown UP Persons ! and bringing the old times into cryptocurrency ! Mobster (MOB) has a strong community organically gathered ! Soccials legal verified, as Twitter , Tiktok under a marketing company ! Mob is listed on almost all votes platforms , updated un dexview , audited by cyberscan , listed on tokpie exchange , added credit card payment and apple pay , listed on avedex , and live coinwhatch , blockspot and many other small websites ! next steps ! Getting listed on trackers like CG and CMC , multiple partnerships with mobile games like narcos , mafiacity and more within this genre , listings on multiple CEXES , Building Mobster real world Brand , Building the Mobster Club ! Despite the name and image , Mobster(MOB) doesn't encourage any illegal activities , by the contrary Mobster aims to Transform the 'charm' of the illegal actions that many are dreaming of , into legal development through cryptocurrency ! Επίσημη ιστοσελίδα: https://topmobster.net/ Αγοράστε MOB τώρα!

Mobster (MOB) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Mobster (MOB), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 458.82T $ 458.82T $ 458.82T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 113.80K $ 113.80K $ 113.80K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Mobster (MOB)

Tokenomics Mobster (MOB): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Mobster (MOB) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MOB token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MOB token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MOB, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MOB token!

