Τι είναι MOBLAND (SYNR)

MOBLAND is the first-ever Mafia Metaverse. Displaying a stylized take on the world of modern syndicates, MOBLAND is free-to-play — play-and-earn, whilst truly making the Metaverse more accessible by introducing the revolutionary MAFIA as a DAO (MaaD) system. Players can grind in daily events, PvE, PvP, and Syndicate events such as cross-chain tournaments. The game is developed by a team of industry experts from Disney, Ubisoft, Roblox, EA, Gameloft, Google, Yahoo and Twitter. Join the #MafiaMetaverse

MOBLAND (SYNR) Πόρος Επίσημος ιστότοπος

MOBLAND (SYNR) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του MOBLAND (SYNR) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SYNR token τώρα!