MOANI (MOANI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00109442 $ 0.00109442 $ 0.00109442 Κατώτ. 24H $ 0.00115938 $ 0.00115938 $ 0.00115938 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00109442$ 0.00109442 $ 0.00109442 Υψηλ. 24H $ 0.00115938$ 0.00115938 $ 0.00115938 Υψηλή συνέχεια $ 0.00371014$ 0.00371014 $ 0.00371014 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00105316$ 0.00105316 $ 0.00105316 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.09% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.84% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.79% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.79%

MOANI (MOANI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00111253. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MOANI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00109442 και ενός υψηλού $ 0.00115938, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MOANI είναι $ 0.00371014, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00105316.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MOANI έχει αλλάξει κατά -1.09% την τελευταία ώρα, +0.84% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.79% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MOANI (MOANI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 699.50K$ 699.50K $ 699.50K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.66M$ 6.66M $ 6.66M Προμήθεια Κυκλοφορίας 629.83M 629.83M 629.83M Συνολικός Όγκος 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MOANI είναι $ 699.50K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MOANI είναι 629.83M, με συνολική προσφορά 6000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.66M