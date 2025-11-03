Moaner by Matt Furie (MOANER) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00004095 $ 0.00004095 $ 0.00004095 Κατώτ. 24H $ 0.00004122 $ 0.00004122 $ 0.00004122 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00004095$ 0.00004095 $ 0.00004095 Υψηλ. 24H $ 0.00004122$ 0.00004122 $ 0.00004122 Υψηλή συνέχεια $ 0.00059949$ 0.00059949 $ 0.00059949 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00003964$ 0.00003964 $ 0.00003964 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.52% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.52%

Moaner by Matt Furie (MOANER) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00004107. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MOANER μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00004095 και ενός υψηλού $ 0.00004122, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MOANER είναι $ 0.00059949, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00003964.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MOANER έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.11% τις τελευταίες 24 ώρες και -17.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Moaner by Matt Furie (MOANER) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 41.07K$ 41.07K $ 41.07K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 41.07K$ 41.07K $ 41.07K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Moaner by Matt Furie είναι $ 41.07K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MOANER είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 41.07K