MLM X (MLMX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00298728$ 0.00298728 $ 0.00298728 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.59% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +8.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -47.56% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -47.56%

MLM X (MLMX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MLMX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MLMX είναι $ 0.00298728, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MLMX έχει αλλάξει κατά -0.59% την τελευταία ώρα, +8.02% τις τελευταίες 24 ώρες και -47.56% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MLM X (MLMX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 212.78K$ 212.78K $ 212.78K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 212.78K$ 212.78K $ 212.78K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M 1000.00M 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,998,652.6393712 999,998,652.6393712 999,998,652.6393712

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MLM X είναι $ 212.78K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MLMX είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999998652.6393712. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 212.78K