Mitosis EOL BNB (MIBNB) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1,068.18 $ 1,068.18 $ 1,068.18 Κατώτ. 24H $ 1,082.36 $ 1,082.36 $ 1,082.36 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1,068.18$ 1,068.18 $ 1,068.18 Υψηλ. 24H $ 1,082.36$ 1,082.36 $ 1,082.36 Υψηλή συνέχεια $ 1,341.21$ 1,341.21 $ 1,341.21 Χαμηλότερη τιμή $ 824.92$ 824.92 $ 824.92 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.23% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.68% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.68%

Mitosis EOL BNB (MIBNB) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1,070.28. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MIBNB μεταξύ ενός χαμηλού $ 1,068.18 και ενός υψηλού $ 1,082.36, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MIBNB είναι $ 1,341.21, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 824.92.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MIBNB έχει αλλάξει κατά -0.23% την τελευταία ώρα, -0.07% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.68% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Προμήθεια Κυκλοφορίας 3.02K 3.02K 3.02K Συνολικός Όγκος 3,024.381322047014 3,024.381322047014 3,024.381322047014

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mitosis EOL BNB είναι $ 3.24M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MIBNB είναι 3.02K, με συνολική προσφορά 3024.381322047014. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.24M