Mitosis EOL BNB Τιμή (MIBNB)
-0.23%
-0.07%
-4.68%
-4.68%
Mitosis EOL BNB (MIBNB) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1,070.28. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MIBNB μεταξύ ενός χαμηλού $ 1,068.18 και ενός υψηλού $ 1,082.36, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MIBNB είναι $ 1,341.21, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 824.92.
Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MIBNB έχει αλλάξει κατά -0.23% την τελευταία ώρα, -0.07% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.68% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mitosis EOL BNB είναι $ 3.24M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MIBNB είναι 3.02K, με συνολική προσφορά 3024.381322047014. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.24M
Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Mitosis EOL BNB σε USD ήταν $ -0.834828201034.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Mitosis EOL BNB σε USD ήταν $ -32.3223489720.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Mitosis EOL BNB σε USD ήταν $ +282.1476417120.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Mitosis EOL BNB σε USD ήταν $ 0.
|Περίοδος
|Αλλαγή (USD)
|Αλλαγή (%)
|Σήμερα
|$ -0.834828201034
|-0.07%
|30 ημέρες
|$ -32.3223489720
|-3.01%
|60 Ημέρες
|$ +282.1476417120
|+26.36%
|90 Ημέρες
|$ 0
|--
Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO.
"Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users.
Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix.
Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery.
Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem.
With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."
