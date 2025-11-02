ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Mitosis EOL BNB είναι 1,070.28 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MIBNB σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MIBNB εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το MIBNB

Πληροφορίες Τιμής MIBNB

Τι είναι το MIBNB

Επίσημος Ιστότοπος MIBNB

Tokenomics MIBNB

Προβλέψεις Τιμών MIBNB

Mitosis EOL BNB Τιμή (MIBNB)

Live Τιμή 1 MIBNB σε USD

$1,070.28
0.00%1D
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Mitosis EOL BNB (MIBNB) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:57:06 (UTC+8)

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 1,068.18
Κατώτ. 24H
$ 1,082.36
Υψηλ. 24H

$ 1,068.18
$ 1,082.36
$ 1,341.21
$ 824.92
-0.23%

-0.07%

-4.68%

-4.68%

Mitosis EOL BNB (MIBNB) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1,070.28. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MIBNB μεταξύ ενός χαμηλού $ 1,068.18 και ενός υψηλού $ 1,082.36, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MIBNB είναι $ 1,341.21, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 824.92.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MIBNB έχει αλλάξει κατά -0.23% την τελευταία ώρα, -0.07% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.68% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Πληροφορίες αγοράς

$ 3.24M
--
$ 3.24M
3.02K
3,024.381322047014
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mitosis EOL BNB είναι $ 3.24M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MIBNB είναι 3.02K, με συνολική προσφορά 3024.381322047014. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.24M

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Mitosis EOL BNB σε USD ήταν $ -0.834828201034.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Mitosis EOL BNB σε USD ήταν $ -32.3223489720.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Mitosis EOL BNB σε USD ήταν $ +282.1476417120.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Mitosis EOL BNB σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.834828201034-0.07%
30 ημέρες$ -32.3223489720-3.01%
60 Ημέρες$ +282.1476417120+26.36%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO.

"Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users.

Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix.

Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery.

Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem.

With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Mitosis EOL BNB Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Mitosis EOL BNB (MIBNB) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Mitosis EOL BNB (MIBNB) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Mitosis EOL BNB.

Ελέγξτε την Mitosis EOL BNB πρόβλεψη τιμής τώρα!

MIBNB σε Τοπικά Νομίσματα

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Mitosis EOL BNB (MIBNB) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MIBNB token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Πόσο αξίζει το Mitosis EOL BNB (MIBNB) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MIBNB στο USD είναι 1,070.28 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MIBNB σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MIBNB σε USD είναι $ 1,070.28. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Mitosis EOL BNB;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MIBNB είναι $ 3.24M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MIBNB;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MIBNB είναι 3.02K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MIBNB;
Το MIBNB πέτυχε τιμή ATH ύψους 1,341.21 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MIBNB;
Το MIBNB είχε τιμή ATL ύψους 824.92 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MIBNB;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MIBNB είναι -- USD.
Θα ανέβει το MIBNB υψηλότερα φέτος;
Το MIBNB μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MIBNB πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:57:06 (UTC+8)

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

