Πληροφορίες Mito (MITO) MITO is a next-generation Decentralized Finance AI (DEFAI) ecosystem, integrating AI-powered trading, automated staking, and intelligent liquidity management to create a self-sustaining, high-performance decentralized financial network. MITO (MITO) – The Future of AI-Driven Spot & Futures Trading. MITO is a next-generation blockchain ecosystem that integrates AI-Powered Spot & Futures Quant Trading, Real-World Asset (RWA) Mining, and DeFi Staking into a scalable and self-sustaining decentralized finance protocol. With a fixed supply of 500 million tokens and a deflationary tokenomics model, MITO ensures sustainable liquidity, AI-driven automated trading, and enhanced staking incentives, optimizing long-term value growth and price stability. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.mito.gg/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://mito-defai.gitbook.io/mito.gg Αγοράστε MITO τώρα!

Mito (MITO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Mito (MITO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 18.71M $ 18.71M $ 18.71M Συνολική προμήθεια: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 76.97M $ 76.97M $ 76.97M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 121.57M $ 121.57M $ 121.57M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.706718 $ 0.706718 $ 0.706718 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.194087 $ 0.194087 $ 0.194087 Τρέχουσα τιμή: $ 0.243005 $ 0.243005 $ 0.243005 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Mito (MITO)

Tokenomics Mito (MITO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Mito (MITO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MITO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MITO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MITO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MITO token!

