Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.0000083$ 0.0000083 $ 0.0000083 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.33% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.23% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +16.91% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +16.91%

Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MIRAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MIRAI είναι $ 0.0000083, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MIRAI έχει αλλάξει κατά +0.33% την τελευταία ώρα, -0.23% τις τελευταίες 24 ώρες και +16.91% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 36.54K$ 36.54K $ 36.54K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 36.54K$ 36.54K $ 36.54K Προμήθεια Κυκλοφορίας 420.69B 420.69B 420.69B Συνολικός Όγκος 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mirai The WhiteRabbit είναι $ 36.54K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MIRAI είναι 420.69B, με συνολική προσφορά 420690000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 36.54K