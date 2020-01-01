Mirada AI (MIRX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Mirada AI (MIRX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Mirada AI (MIRX) Mirada AI is a decentralized artificial intelligence platform that leverages blockchain technology to democratize AI capabilities. It offers a range of advanced AI services, including image generation, natural language processing, AI search, audio generation, and animation, which can be accessed through its platform, bots, and easy-to-use APIs. This platform aims to bridge the gap between blockchain and AI, providing a decentralized model that promotes community engagement, unbiased AI, and sustainable funding. MIRX is the native cryptocurrency of the Mirada AI platform. It is used to upgrade to a Premium subscription that unlocks faster generation times, better models, and new features. It can also facilitate transactions, governance, and other economic activities within the ecosystem. Επίσημη ιστοσελίδα: https://mirada.ai Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://mirada.ai/whitepaper Αγοράστε MIRX τώρα!

Mirada AI (MIRX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Mirada AI (MIRX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.84K $ 1.84K $ 1.84K Συνολική προμήθεια: $ 988.93M $ 988.93M $ 988.93M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 69.83M $ 69.83M $ 69.83M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 26.02K $ 26.02K $ 26.02K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01443 $ 0.01443 $ 0.01443 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Mirada AI (MIRX)

Tokenomics Mirada AI (MIRX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Mirada AI (MIRX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MIRX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MIRX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MIRX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MIRX token!

