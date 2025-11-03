Mintana (MINT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.40% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.40%

Mintana (MINT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MINT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MINT είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MINT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.31% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.40% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mintana (MINT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 17.25K$ 17.25K $ 17.25K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 17.25K$ 17.25K $ 17.25K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.66M 999.66M 999.66M Συνολικός Όγκος 999,659,389.0192943 999,659,389.0192943 999,659,389.0192943

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mintana είναι $ 17.25K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MINT είναι 999.66M, με συνολική προσφορά 999659389.0192943. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 17.25K