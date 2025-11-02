Mint Club V1 (MINT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00011079$ 0.00011079 $ 0.00011079 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.11% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.93% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +13.93% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +13.93%

Mint Club V1 (MINT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MINT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MINT είναι $ 0.00011079, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MINT έχει αλλάξει κατά -0.11% την τελευταία ώρα, -5.93% τις τελευταίες 24 ώρες και +13.93% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mint Club V1 (MINT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 415.01K$ 415.01K $ 415.01K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 415.01K$ 415.01K $ 415.01K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.15T 1.15T 1.15T Συνολικός Όγκος 1,149,363,840,000.0 1,149,363,840,000.0 1,149,363,840,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mint Club V1 είναι $ 415.01K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MINT είναι 1.15T, με συνολική προσφορά 1149363840000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 415.01K