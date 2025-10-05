Mineral Vault I Security Token (MNRL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.991638 $ 0.991638 $ 0.991638 Κατώτ. 24H $ 0.996744 $ 0.996744 $ 0.996744 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.991638$ 0.991638 $ 0.991638 Υψηλ. 24H $ 0.996744$ 0.996744 $ 0.996744 Υψηλή συνέχεια $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Χαμηλότερη τιμή $ 0.974445$ 0.974445 $ 0.974445 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.08%

Mineral Vault I Security Token (MNRL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.995762. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MNRL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.991638 και ενός υψηλού $ 0.996744, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MNRL είναι $ 1.008, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.974445.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MNRL έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.08% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.08% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.96M$ 9.96M $ 9.96M Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.28M 2.28M 2.28M Συνολικός Όγκος 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mineral Vault I Security Token είναι $ 2.27M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MNRL είναι 2.28M, με συνολική προσφορά 10000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.96M