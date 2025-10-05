Η σημερινή ζωντανή τιμή Mineral Vault I Security Token είναι 0.995762 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MNRL σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MNRL εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Mineral Vault I Security Token είναι 0.995762 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MNRL σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MNRL εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το MNRL

Πληροφορίες Τιμής MNRL

Επίσημος Ιστότοπος MNRL

Tokenomics MNRL

Προβλέψεις Τιμών MNRL

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Mineral Vault I Security Token Λογότ.

Mineral Vault I Security Token Τιμή (MNRL)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 MNRL σε USD

$0.995762
$0.995762$0.995762
0.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Mineral Vault I Security Token (MNRL) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:31:14 (UTC+8)

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.991638
$ 0.991638$ 0.991638
Κατώτ. 24H
$ 0.996744
$ 0.996744$ 0.996744
Υψηλ. 24H

$ 0.991638
$ 0.991638$ 0.991638

$ 0.996744
$ 0.996744$ 0.996744

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 0.974445
$ 0.974445$ 0.974445

--

-0.08%

-0.08%

-0.08%

Mineral Vault I Security Token (MNRL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.995762. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MNRL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.991638 και ενός υψηλού $ 0.996744, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MNRL είναι $ 1.008, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.974445.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MNRL έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.08% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.08% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Πληροφορίες αγοράς

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

--
----

$ 9.96M
$ 9.96M$ 9.96M

2.28M
2.28M 2.28M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mineral Vault I Security Token είναι $ 2.27M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MNRL είναι 2.28M, με συνολική προσφορά 10000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.96M

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Mineral Vault I Security Token σε USD ήταν $ -0.0008424474659595.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Mineral Vault I Security Token σε USD ήταν $ -0.0041092110.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Mineral Vault I Security Token σε USD ήταν $ +0.0163907404.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Mineral Vault I Security Token σε USD ήταν $ -0.0039961982751806.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0008424474659595-0.08%
30 ημέρες$ -0.0041092110-0.41%
60 Ημέρες$ +0.0163907404+1.65%
90 Ημέρες$ -0.0039961982751806-0.39%

Τι είναι Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Mineral Vault I Security Token Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Mineral Vault I Security Token (MNRL) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Mineral Vault I Security Token (MNRL) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Mineral Vault I Security Token.

Ελέγξτε την Mineral Vault I Security Token πρόβλεψη τιμής τώρα!

MNRL σε Τοπικά Νομίσματα

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Mineral Vault I Security Token (MNRL) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MNRL token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Πόσο αξίζει το Mineral Vault I Security Token (MNRL) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MNRL στο USD είναι 0.995762 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MNRL σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MNRL σε USD είναι $ 0.995762. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Mineral Vault I Security Token;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MNRL είναι $ 2.27M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MNRL;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MNRL είναι 2.28M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MNRL;
Το MNRL πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.008 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MNRL;
Το MNRL είχε τιμή ATL ύψους 0.974445 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MNRL;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MNRL είναι -- USD.
Θα ανέβει το MNRL υψηλότερα φέτος;
Το MNRL μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MNRL πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:31:14 (UTC+8)

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
10-04 13:39:16Δεδομένα εντός αλυσίδας
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Ενημερώσεις κλάδου
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Ενημερώσεις κλάδου
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
10-01 14:11:00Ενημερώσεις κλάδου
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million
09-30 18:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.