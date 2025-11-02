Mine Blue (MB) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.02599212 $ 0.02599212 $ 0.02599212 Κατώτ. 24H $ 0.03256206 $ 0.03256206 $ 0.03256206 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.02599212$ 0.02599212 $ 0.02599212 Υψηλ. 24H $ 0.03256206$ 0.03256206 $ 0.03256206 Υψηλή συνέχεια $ 0.059998$ 0.059998 $ 0.059998 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01399899$ 0.01399899 $ 0.01399899 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.41% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -28.38% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -28.38%

Mine Blue (MB) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.03078925. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MB μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.02599212 και ενός υψηλού $ 0.03256206, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MB είναι $ 0.059998, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01399899.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MB έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -5.41% τις τελευταίες 24 ώρες και -28.38% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mine Blue (MB) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 44.26M$ 44.26M $ 44.26M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 307.89M$ 307.89M $ 307.89M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.44B 1.44B 1.44B Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mine Blue είναι $ 44.26M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MB είναι 1.44B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 307.89M