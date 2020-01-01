Mind Body Soul (MBS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Mind Body Soul (MBS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Mind Body Soul (MBS) MBS Token is a next-generation cryptocurrency built to power the future of decentralized finance (DeFi), digital commerce, and cross-border transactions. Designed with security, speed, and utility in mind, MBS Token offers real-world use cases, community empowerment, and long-term growth potential. Secure & Transparent Lightning-Fast Transactions Real-World UtilityMind Body Soul Club is a holistic wellness community dedicated to nurturing physical health, mental clarity, and spiritual growth through yoga, meditation, and mindful living practices. At the heart of the club is the MBS token, a unique digital utility token that powers the club’s ecosystem. Members can use MBS tokens to access exclusive classes, wellness retreats, personalized coaching, and community events, as well as to reward contributions and engagement within the club! Επίσημη ιστοσελίδα: https://mbstoken.live/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://mbstoken.live/mbs-whitepaper.pdf Αγοράστε MBS τώρα!

Mind Body Soul (MBS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Mind Body Soul (MBS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.14M $ 2.14M $ 2.14M Συνολική προμήθεια: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.14M $ 2.14M $ 2.14M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.088 $ 1.088 $ 1.088 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.359118 $ 0.359118 $ 0.359118 Τρέχουσα τιμή: $ 0.42786 $ 0.42786 $ 0.42786 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Mind Body Soul (MBS)

Tokenomics Mind Body Soul (MBS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Mind Body Soul (MBS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MBS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MBS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MBS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MBS token!

Πρόβλεψη Τιμής MBS Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MBS; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MBS συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του MBS Token τώρα!

