Midas The Minotaur (MIDAS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.06% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.23% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.24% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.24%

Midas The Minotaur (MIDAS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MIDAS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MIDAS είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MIDAS έχει αλλάξει κατά +0.06% την τελευταία ώρα, -3.23% τις τελευταίες 24 ώρες και +6.24% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Midas The Minotaur (MIDAS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.12M$ 5.12M $ 5.12M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.12M$ 5.12M $ 5.12M Προμήθεια Κυκλοφορίας 8.89B 8.89B 8.89B Συνολικός Όγκος 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Midas The Minotaur είναι $ 5.12M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MIDAS είναι 8.89B, με συνολική προσφορά 8888888888.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.12M