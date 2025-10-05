Η σημερινή ζωντανή τιμή Midas mTBILL είναι 1.039 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MTBILL σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MTBILL εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Midas mTBILL είναι 1.039 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MTBILL σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MTBILL εύκολα στη MEXC τώρα.

$1.039
$1.039$1.039
0.00%1D
mexc
Midas mTBILL (MTBILL) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Midas mTBILL (MTBILL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 1.039
$ 1.039$ 1.039
Κατώτ. 24H
$ 1.039
$ 1.039$ 1.039
Υψηλ. 24H

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 0.937036
$ 0.937036$ 0.937036

0.00%

0.00%

+0.08%

+0.08%

Midas mTBILL (MTBILL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.039. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MTBILL μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.039 και ενός υψηλού $ 1.039, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MTBILL είναι $ 1.039, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.937036.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MTBILL έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.08% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Midas mTBILL (MTBILL) Πληροφορίες αγοράς

$ 20.84M
$ 20.84M$ 20.84M

--
----

$ 20.84M
$ 20.84M$ 20.84M

20.05M
20.05M 20.05M

20,051,018.15347672
20,051,018.15347672 20,051,018.15347672

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Midas mTBILL είναι $ 20.84M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MTBILL είναι 20.05M, με συνολική προσφορά 20051018.15347672. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 20.84M

Midas mTBILL (MTBILL) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Midas mTBILL σε USD ήταν $ 0.0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Midas mTBILL σε USD ήταν $ +0.0033858932.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Midas mTBILL σε USD ήταν $ +0.0062191423.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Midas mTBILL σε USD ήταν $ +0.00926195.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0.00.00%
30 ημέρες$ +0.0033858932+0.33%
60 Ημέρες$ +0.0062191423+0.60%
90 Ημέρες$ +0.00926195+0.90%

Τι είναι Midas mTBILL (MTBILL)

Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills. 

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Midas mTBILL (MTBILL) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Midas mTBILL Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Midas mTBILL (MTBILL) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Midas mTBILL (MTBILL) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Midas mTBILL.

Ελέγξτε την Midas mTBILL πρόβλεψη τιμής τώρα!

MTBILL σε Τοπικά Νομίσματα

Midas mTBILL (MTBILL) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Midas mTBILL (MTBILL) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MTBILL token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Midas mTBILL (MTBILL)

Πόσο αξίζει το Midas mTBILL (MTBILL) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MTBILL στο USD είναι 1.039 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MTBILL σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MTBILL σε USD είναι $ 1.039. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Midas mTBILL;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MTBILL είναι $ 20.84M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MTBILL;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MTBILL είναι 20.05M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MTBILL;
Το MTBILL πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.039 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MTBILL;
Το MTBILL είχε τιμή ATL ύψους 0.937036 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MTBILL;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MTBILL είναι -- USD.
Θα ανέβει το MTBILL υψηλότερα φέτος;
Το MTBILL μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MTBILL πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Midas mTBILL (MTBILL) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
10-04 13:39:16Δεδομένα εντός αλυσίδας
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Ενημερώσεις κλάδου
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Ενημερώσεις κλάδου
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
10-01 14:11:00Ενημερώσεις κλάδου
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million
09-30 18:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias

