Midas mTBILL (MTBILL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 Κατώτ. 24H $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 Υψηλ. 24H $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 Υψηλή συνέχεια $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 Χαμηλότερη τιμή $ 0.937036$ 0.937036 $ 0.937036 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.08%

Midas mTBILL (MTBILL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.039. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MTBILL μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.039 και ενός υψηλού $ 1.039, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MTBILL είναι $ 1.039, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.937036.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MTBILL έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.08% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Midas mTBILL (MTBILL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 20.84M$ 20.84M $ 20.84M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 20.84M$ 20.84M $ 20.84M Προμήθεια Κυκλοφορίας 20.05M 20.05M 20.05M Συνολικός Όγκος 20,051,018.15347672 20,051,018.15347672 20,051,018.15347672

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Midas mTBILL είναι $ 20.84M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MTBILL είναι 20.05M, με συνολική προσφορά 20051018.15347672. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 20.84M