Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Κατώτ. 24H $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Υψηλ. 24H $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Υψηλή συνέχεια $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.09%

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.009. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MSYRUPUSDP μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.009 και ενός υψηλού $ 1.009, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MSYRUPUSDP είναι $ 1.009, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MSYRUPUSDP έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.09% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 201.82M$ 201.82M $ 201.82M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 201.82M$ 201.82M $ 201.82M Προμήθεια Κυκλοφορίας 200.00M 200.00M 200.00M Συνολικός Όγκος 199,999,099.5219583 199,999,099.5219583 199,999,099.5219583

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Midas msyrupUSDp είναι $ 201.82M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MSYRUPUSDP είναι 200.00M, με συνολική προσφορά 199999099.5219583. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 201.82M