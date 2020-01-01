Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) mRE7YIELD is a Liquid Yield Token (LYT) that provides on-chain exposure to institutional-grade DeFi yield strategies. Risk-managed by Re7 Capital, mRE7YIELD dynamically reallocates across multiple high-yield DeFi opportunities, optimizing risk-adjusted returns while maintaining full liquidity. Strategies include liquidity provisioning, lending, restaking, funding rate arbitrage, and options arbitrage. As a fully liquid ERC-20 token, mRE7YIELD enables composability across DeFi protocols, allowing users to earn yield while retaining flexibility in managing their assets. Επίσημη ιστοσελίδα: https://midas.app/mre7yield Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.midas.app/ Αγοράστε MRE7YIELD τώρα!

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 4.47M $ 4.47M $ 4.47M Συνολική προμήθεια: $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 4.47M $ 4.47M $ 4.47M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Τρέχουσα τιμή: $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)

Tokenomics Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MRE7YIELD token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MRE7YIELD token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MRE7YIELD, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MRE7YIELD token!

Πρόβλεψη Τιμής MRE7YIELD Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MRE7YIELD; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MRE7YIELD συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του MRE7YIELD Token τώρα!

