Η σημερινή ζωντανή τιμή Midas mMEV είναι 1.073 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MMEV σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MMEV εύκολα στη MEXC τώρα.

Live Τιμή 1 MMEV σε USD

$1.073
$1.073$1.073
0.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
Midas mMEV (MMEV) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:47:28 (UTC+8)

Midas mMEV (MMEV) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 1.073
$ 1.073$ 1.073
Κατώτ. 24H
$ 1.073
$ 1.073$ 1.073
Υψηλ. 24H

$ 1.073
$ 1.073$ 1.073

$ 1.073
$ 1.073$ 1.073

$ 1.073
$ 1.073$ 1.073

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

0.00%

0.00%

+0.17%

+0.17%

Midas mMEV (MMEV) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.073. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MMEV μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.073 και ενός υψηλού $ 1.073, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MMEV είναι $ 1.073, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.011.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MMEV έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Midas mMEV (MMEV) Πληροφορίες αγοράς

$ 294.20K
$ 294.20K$ 294.20K

--
----

$ 68.86M
$ 68.86M$ 68.86M

275.88K
275.88K 275.88K

59,075,524.14730081
59,075,524.14730081 59,075,524.14730081

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Midas mMEV είναι $ 294.20K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MMEV είναι 275.88K, με συνολική προσφορά 59075524.14730081. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 68.86M

Midas mMEV (MMEV) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Midas mMEV σε USD ήταν $ 0.0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Midas mMEV σε USD ήταν $ +0.0096993835.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Midas mMEV σε USD ήταν $ +0.0210686769.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Midas mMEV σε USD ήταν $ +0.03129241.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0.00.00%
30 ημέρες$ +0.0096993835+0.90%
60 Ημέρες$ +0.0210686769+1.96%
90 Ημέρες$ +0.03129241+3.00%

Τι είναι Midas mMEV (MMEV)

mMEV is a professionally managed, delta-neutral yield strategy designed to generate sustainable returns from on-chain opportunities while maintaining market neutrality. It dynamically allocates across liquidity provisioning, arbitrage, and liquidation strategies to capture risk-adjusted yield. Managed by MEV Capital, a leading digital asset investment firm, mMEV offers transparent, flexible, and scalable access to institutional-grade DeFi yield.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

MMEV σε Τοπικά Νομίσματα

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Midas mMEV (MMEV)

Πόσο αξίζει το Midas mMEV (MMEV) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MMEV στο USD είναι 1.073 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MMEV σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MMEV σε USD είναι $ 1.073. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Midas mMEV;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MMEV είναι $ 294.20K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MMEV;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MMEV είναι 275.88K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MMEV;
Το MMEV πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.073 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MMEV;
Το MMEV είχε τιμή ATL ύψους 1.011 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MMEV;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MMEV είναι -- USD.
Θα ανέβει το MMEV υψηλότερα φέτος;
Το MMEV μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MMEV πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:47:28 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.