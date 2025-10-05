Midas mMEV (MMEV) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 Κατώτ. 24H $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Υψηλ. 24H $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Υψηλή συνέχεια $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Χαμηλότερη τιμή $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.17%

Midas mMEV (MMEV) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.073. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MMEV μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.073 και ενός υψηλού $ 1.073, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MMEV είναι $ 1.073, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.011.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MMEV έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Midas mMEV (MMEV) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 294.20K$ 294.20K $ 294.20K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 68.86M$ 68.86M $ 68.86M Προμήθεια Κυκλοφορίας 275.88K 275.88K 275.88K Συνολικός Όγκος 59,075,524.14730081 59,075,524.14730081 59,075,524.14730081

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Midas mMEV είναι $ 294.20K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MMEV είναι 275.88K, με συνολική προσφορά 59075524.14730081. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 68.86M