Πληροφορίες Midas mEDGE (MEDGE) mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy. Επίσημη ιστοσελίδα: https://midas.app/medge Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.midas.app/ Αγοράστε MEDGE τώρα!

Midas mEDGE (MEDGE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Midas mEDGE (MEDGE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Τρέχουσα τιμή: $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Midas mEDGE (MEDGE)

Tokenomics Midas mEDGE (MEDGE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Midas mEDGE (MEDGE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MEDGE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MEDGE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MEDGE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MEDGE token!

