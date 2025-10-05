Η σημερινή ζωντανή τιμή Midas mEDGE είναι 1.047 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MEDGE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MEDGE εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Midas mEDGE είναι 1.047 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MEDGE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MEDGE εύκολα στη MEXC τώρα.

Midas mEDGE Λογότ.

Midas mEDGE Τιμή (MEDGE)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 MEDGE σε USD

$1.047
$1.047$1.047
0.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Midas mEDGE (MEDGE) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:47:20 (UTC+8)

Midas mEDGE (MEDGE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
Κατώτ. 24H
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
Υψηλ. 24H

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

0.00%

0.00%

+0.18%

+0.18%

Midas mEDGE (MEDGE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.047. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MEDGE μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.047 και ενός υψηλού $ 1.047, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MEDGE είναι $ 1.047, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.005.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MEDGE έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.18% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Midas mEDGE (MEDGE) Πληροφορίες αγοράς

$ 22.60M
$ 22.60M$ 22.60M

--
----

$ 22.60M
$ 22.60M$ 22.60M

21.59M
21.59M 21.59M

21,587,728.64637104
21,587,728.64637104 21,587,728.64637104

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Midas mEDGE είναι $ 22.60M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MEDGE είναι 21.59M, με συνολική προσφορά 21587728.64637104. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 22.60M

Midas mEDGE (MEDGE) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Midas mEDGE σε USD ήταν $ 0.0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Midas mEDGE σε USD ήταν $ +0.0079039077.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Midas mEDGE σε USD ήταν $ +0.0148686564.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Midas mEDGE σε USD ήταν $ +0.02521687.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0.00.00%
30 ημέρες$ +0.0079039077+0.75%
60 Ημέρες$ +0.0148686564+1.42%
90 Ημέρες$ +0.02521687+2.47%

Τι είναι Midas mEDGE (MEDGE)

mEDGE is a crypto-denominated stablecoin yield strategy designed to track delta-neutral DeFi yields while maintaining a balanced market exposure. It dynamically shifts between DeFi lending, liquidity provisioning, and basis trading to optimize risk-adjusted returns. Risk-managed by Edge Capital, a leading market-neutral hedge fund and liquidity provider, mEDGE provides institutional-grade exposure to diversified DeFi yield opportunities. Its fully transparent structure and liquid collateral ensure flexibility, allowing users to earn sustainable, risk-managed yield without being locked into a single strategy.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Midas mEDGE (MEDGE) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Midas mEDGE Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Midas mEDGE (MEDGE) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Midas mEDGE (MEDGE) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Midas mEDGE.

Ελέγξτε την Midas mEDGE πρόβλεψη τιμής τώρα!

MEDGE σε Τοπικά Νομίσματα

Midas mEDGE (MEDGE) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Midas mEDGE (MEDGE) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MEDGE token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Midas mEDGE (MEDGE)

Πόσο αξίζει το Midas mEDGE (MEDGE) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MEDGE στο USD είναι 1.047 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MEDGE σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MEDGE σε USD είναι $ 1.047. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Midas mEDGE;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MEDGE είναι $ 22.60M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MEDGE;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MEDGE είναι 21.59M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MEDGE;
Το MEDGE πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.047 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MEDGE;
Το MEDGE είχε τιμή ATL ύψους 1.005 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MEDGE;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MEDGE είναι -- USD.
Θα ανέβει το MEDGE υψηλότερα φέτος;
Το MEDGE μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MEDGE πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:47:20 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.