Midas mEDGE (MEDGE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 Κατώτ. 24H $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Υψηλ. 24H $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Υψηλή συνέχεια $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Χαμηλότερη τιμή $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.18% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.18%

Midas mEDGE (MEDGE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.047. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MEDGE μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.047 και ενός υψηλού $ 1.047, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MEDGE είναι $ 1.047, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.005.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MEDGE έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.18% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Midas mEDGE (MEDGE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 22.60M$ 22.60M $ 22.60M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 22.60M$ 22.60M $ 22.60M Προμήθεια Κυκλοφορίας 21.59M 21.59M 21.59M Συνολικός Όγκος 21,587,728.64637104 21,587,728.64637104 21,587,728.64637104

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Midas mEDGE είναι $ 22.60M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MEDGE είναι 21.59M, με συνολική προσφορά 21587728.64637104. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 22.60M