MicroStrategy xStock (MSTRX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 269.57 $ 269.57 $ 269.57 Κατώτ. 24H $ 271.75 $ 271.75 $ 271.75 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 269.57$ 269.57 $ 269.57 Υψηλ. 24H $ 271.75$ 271.75 $ 271.75 Υψηλή συνέχεια $ 462.34$ 462.34 $ 462.34 Χαμηλότερη τιμή $ 255.57$ 255.57 $ 255.57 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.40% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.88% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.88%

MicroStrategy xStock (MSTRX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $270.68. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MSTRX μεταξύ ενός χαμηλού $ 269.57 και ενός υψηλού $ 271.75, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MSTRX είναι $ 462.34, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 255.57.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MSTRX έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, +0.40% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.88% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MicroStrategy xStock (MSTRX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.32M$ 9.32M $ 9.32M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 16.27M$ 16.27M $ 16.27M Προμήθεια Κυκλοφορίας 34.42K 34.42K 34.42K Συνολικός Όγκος 60,099.50722083 60,099.50722083 60,099.50722083

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MicroStrategy xStock είναι $ 9.32M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MSTRX είναι 34.42K, με συνολική προσφορά 60099.50722083. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 16.27M