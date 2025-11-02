Microsoft xStock (MSFTX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 533.59 $ 533.59 $ 533.59 Κατώτ. 24H $ 537.7 $ 537.7 $ 537.7 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 533.59$ 533.59 $ 533.59 Υψηλ. 24H $ 537.7$ 537.7 $ 537.7 Υψηλή συνέχεια $ 767.64$ 767.64 $ 767.64 Χαμηλότερη τιμή $ 490.75$ 490.75 $ 490.75 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.76% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.34% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.34%

Microsoft xStock (MSFTX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $537.7. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MSFTX μεταξύ ενός χαμηλού $ 533.59 και ενός υψηλού $ 537.7, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MSFTX είναι $ 767.64, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 490.75.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MSFTX έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.76% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.34% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Microsoft xStock (MSFTX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 13.29M$ 13.29M $ 13.29M Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.54K 2.54K 2.54K Συνολικός Όγκος 24,719.556972488 24,719.556972488 24,719.556972488

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Microsoft xStock είναι $ 1.36M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MSFTX είναι 2.54K, με συνολική προσφορά 24719.556972488. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 13.29M