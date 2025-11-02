MicroBuy Bot (MICROBUY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00189287$ 0.00189287 $ 0.00189287 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.09% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.32% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -34.20% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -34.20%

MicroBuy Bot (MICROBUY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MICROBUY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MICROBUY είναι $ 0.00189287, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MICROBUY έχει αλλάξει κατά +0.09% την τελευταία ώρα, -0.32% τις τελευταίες 24 ώρες και -34.20% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 29.95K$ 29.95K $ 29.95K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 29.95K$ 29.95K $ 29.95K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M 1000.00M 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MicroBuy Bot είναι $ 29.95K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MICROBUY είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999999999.9999999. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 29.95K