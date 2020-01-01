Micro GPT ($MICRO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Micro GPT ($MICRO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Micro GPT ($MICRO) MicroGPT revolutionizes how developers work, offering contextual support at every stage of the software development process. From providing code completions and chat support within IDEs to explaining code and answering documentation queries on GitHub, MicroGPT enhances the entire development workflow. It enables developers to concentrate on adding value, fostering innovation, and experiencing greater job satisfaction. By utilizing MicroGPT, developers can dedicate more time to solving complex problems and collaborating effectively, while reducing the time spent on repetitive and routine tasks. This shift in focus is reflected in the feedback from users; developers utilizing MicroGPT report a satisfaction rate up to 75% higher than those who do not, and they are up to 55% more efficient in coding. This efficiency does not come at the cost of quality, leading to the delivery of superior software at a faster pace. MicroGPT stands out among AI coding assistants by integrating directly with top code editors such as Visual Studio Code, Visual Studio, JetBrains IDEs, and Neovim. It is also uniquely integrated into GitHub, unlike its competitors. With its widespread adoption by millions of individual users and tens of thousands of business clients, MicroGPT has become the most popular AI developer tool globally, offering a significant competitive edge that developers specifically request. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.microgpt.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://microgpt.gitbook.io/microgpt Αγοράστε $MICRO τώρα!

Micro GPT ($MICRO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Micro GPT ($MICRO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.054803 $ 0.054803 $ 0.054803 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0012195 $ 0.0012195 $ 0.0012195 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Micro GPT ($MICRO)

Tokenomics Micro GPT ($MICRO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Micro GPT ($MICRO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός $MICRO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα $MICRO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του $MICRO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του $MICRO token!

