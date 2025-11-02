mfercoin (MFER) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00379517 Υψηλ. 24H $ 0.00389848 Υψηλή συνέχεια $ 0.263597 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0034229 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.04% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.53% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.04%

mfercoin (MFER) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00379786. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MFER μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00379517 και ενός υψηλού $ 0.00389848, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MFER είναι $ 0.263597, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0034229.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MFER έχει αλλάξει κατά -0.04% την τελευταία ώρα, -2.53% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.04% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

mfercoin (MFER) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.80M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.80M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,998,066.04

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του mfercoin είναι $ 3.80M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MFER είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999998066.04. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.80M