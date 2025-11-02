MexCrewn (MEXCREWN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00114278 $ 0.00114278 $ 0.00114278 Κατώτ. 24H $ 0.00136178 $ 0.00136178 $ 0.00136178 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00114278$ 0.00114278 $ 0.00114278 Υψηλ. 24H $ 0.00136178$ 0.00136178 $ 0.00136178 Υψηλή συνέχεια $ 0.008046$ 0.008046 $ 0.008046 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.66% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +4.34% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.81% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.81%

MexCrewn (MEXCREWN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0012332. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MEXCREWN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00114278 και ενός υψηλού $ 0.00136178, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MEXCREWN είναι $ 0.008046, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MEXCREWN έχει αλλάξει κατά -2.66% την τελευταία ώρα, +4.34% τις τελευταίες 24 ώρες και +2.81% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MexCrewn (MEXCREWN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 123.32K$ 123.32K $ 123.32K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 123.32K$ 123.32K $ 123.32K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MexCrewn είναι $ 123.32K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MEXCREWN είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 123.32K