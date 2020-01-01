MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) The MEV Capital Usual Boosted USDC vault curated by MEV Capital is dedicated to providing capital to Usual protocol markets. It gives access to extra incentives from Usual to boost the USDC APR for borrowers. This vault serves stable markets only and ensures very low odds of liquidation while providing good APR from leverage loopers. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Επίσημη ιστοσελίδα: https://app.morpho.org/vault Αγοράστε USUALUSDC+ τώρα!

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 73.25K $ 73.25K $ 73.25K Συνολική προμήθεια: $ 267.97M $ 267.97M $ 267.97M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 70.18K $ 70.18K $ 70.18K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 73.25K $ 73.25K $ 73.25K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 9.51 $ 9.51 $ 9.51 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.990874 $ 0.990874 $ 0.990874 Τρέχουσα τιμή: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Μάθετε περισσότερα για την τιμή MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+)

Tokenomics MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός USUALUSDC+ token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα USUALUSDC+ token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του USUALUSDC+, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του USUALUSDC+ token!

