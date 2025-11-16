Τι είναι το MCUSDT0

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για MEV Capital USDT0 (MCUSDT0), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Συνολική προμήθεια: $ 829.00K $ 829.00K $ 829.00K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 829.00K $ 829.00K $ 829.00K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 846.60K $ 846.60K $ 846.60K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.031 $ 1.031 $ 1.031 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.958761 $ 0.958761 $ 0.958761 Τρέχουσα τιμή: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 Μάθετε περισσότερα για την τιμή MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Αγοράστε MCUSDT0 τώρα!

Tokenomics MEV Capital USDT0 (MCUSDT0): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MCUSDT0 token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MCUSDT0 token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MCUSDT0, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MCUSDT0 token!

