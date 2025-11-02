MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 1.021 Υψηλ. 24H $ 1.023 Υψηλή συνέχεια $ 1.031 Χαμηλότερη τιμή $ 0.958761 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.03%

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.021. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MCUSDT0 μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.021 και ενός υψηλού $ 1.023, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MCUSDT0 είναι $ 1.031, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.958761.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MCUSDT0 έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, +0.02% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.03% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.63M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.63M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.60M Συνολικός Όγκος 1,599,580.907652755

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MEV Capital USDT0 είναι $ 1.63M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MCUSDT0 είναι 1.60M, με συνολική προσφορά 1599580.907652755. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.63M